Zero voturi pentru un candidat din Olt. Nu si-a regasit nici macar propriul vot pe procesul verbal al sectiei la care a votat

Candidatul USR-PLUS la Piatra Olt, Sandu Craciun, a semnalat pe pagina sa de Facebook o situatie inexplicabila: in procesul verbal al sectiei in care acesta a votat, apar zero voturi pentru candidatul USR-PLUS. Mai mult de atat, acesta a mers la urne alaturi de sotie si copii, insa nici votul acestora nu apare pe procesul verbal.