ZF: Economia Romaniei a pierdut aproape 500.000 de locuri de munca de la debutul pandemiei

De la debutul stării de ur­gen­ţă în România din cauza pandemiei de COVID-19 şi până pe 1 septembrie, mai mult de 1,29 milioane de muncă au fost încetate, conform unei analize a publicației Ziarul Financiar, pe baza informaţiilor oferite de Inspecţia Muncii. Numărul contractelor de muncă noi înregistrate în aceeaşi perioadă a fost de 808.296.