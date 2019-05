Zi DECISIVA in cazul lui Radu Mazare, in dosarul Polaris

radu mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Instanta suprema ar urma sa anunte astazi prima sentinta in dosarul Polaris, in care fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese. La ultimul termen, procurorii DNA au cerut 12 ani de inchisoare in cazul fostului edil. De atunci, magistratii au amanat de mai multe ori decizia. In acelasi dosar, sunt judecati fostul deputat Eduard Martin, actionar la compania Polaris M Holding SRL, acuzat de dare de mita si complicitate la abuz in serviciu, si omul de afaceri Gabriel Strutinsky, pentru trei infractiuni de complicitate la luare de mita. Ce a facut Cristian Borcea in penitenciar. Decizie importanta Potrivit DNA, in perioada 2 ...