Zi DECISIVA la ALDE: se decide candidatul la prezidentiale

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ALDE isi stabileste astazi candidatul la prezidentiale, chiar daca partenerul de coalitie a ales deja sa o sustina pe Viorica Dancila in cursa pentru Cotroceni. ALDE se reuneste in sedintele Biroului Politic Executiv (BPEx) si Delegatia Permanenta Nationala (DPN), pentru a-si alege candidatul la prezidentiale. Evenimentul are loc la Parlament. Varujan Vosganian a declarat ca ALDE mai mult ca sigur il va desemna pe Calin Popescu Tariceanu candidat la prezidentiale, dupa ce PSD a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru un mandat la Cotroceni. Calin Popescu Tariceanu, reactie la replica lui Klaus Iohannis: Cum am stabilit, DEMISIA Vosganian a mai declarat, cu o zi inainte, ca este mirat de faptul c ...