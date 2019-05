Zi DECISIVA pentru judecatorii de la CCR. Camera Deputatilor si Senatul si-au stabilit reprezentantii - UPDATE

Parlament google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Plenul Senatului l-a ales, astazi, pe Cristian Deliorga, pentru un mandat de 9 ani in functia de judecator CCR, spun surse senatoriale din comisia de numarare a voturilor. Si deputatii au ales marti un judecator la CCR. Votul a fost secret, cu buletine. Candidatul PNL, Daniel Fenechiu, a obtinut 24 de voturi, candidatul USR Mircea Daraban - 10 voturi, iar candidatul PSD, Cristian Deliorga - 70 de voturi, spun sursele citate. In alta ordine de idei, Cristian Deliorga il va inlocui la CCR pe judecatorul Simona-Maya Teodoroiu, al carei mandat expira pe 15 iunie. Cristian Deliorga este in prezent judecator la Curtea de Apel Constanta, la Sectia penala si pentru cauze penale cu minori si de familie. UP ...