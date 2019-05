Zi decisiva pentru Liviu Dragnea! Astazi s-ar putea sa se pronunte decizia de la ICCJ

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procesul in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman ajunge, luni, la final. Judecatorii Instantei Supreme vor pronunta verdictul final in dosarul in care presedintele PSD Liviu Dragnea este acuzat ca, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv presedinte al PSD Teleorman ar fi coordonat si controlat activitatea DGASPC Teleorman, institutie in cadrul careia au fost angajate fictiv Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica. Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organiz ...