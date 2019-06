Zi decisiva pentru Liviu Dragnea. De ce ar putea fi mutat din penitenciarul Rahova

Liviu Dragnea ar putea fi mutat marti intr-un alt penitenciar, dupa ce pe perioada de carantina s-a terminat.

Liviu Dragnea ar putea sa afle marti unde isi va ispasi in continuare pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare. Si asta deoarece au trecut cele 21 de zile de carantina de la penitenciarul Rahova - asa incat o comisie din inchisoare ar putea sa decida daca va ramane incarcerat la Rahova sau va fi mutat la alt penitenciar.

Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat saptamana trecuta la un post de televiziune ca Liviu Dragnea „e un om foarte puternic”, dar ca nu se uita la televizor „ca sa uite si sa se delimiteze.”

„Liviu Dragnea e un om foarte puternic si foarte demn si curajos. A ramas asa pana in ultima clipa. Eu sper ca oamenii sa nu se delimiteze de Liviu Dragnea si sa nu uite ca in acest partid foarte multi au cazut la datorie in batalia pe care am avut-o pentru democratie si impotriva a ceea ce numim statul paralel. Sunt oameni de partid care, de-a lungul ultimilor ani, au tot suferit si au tot fost vanati pentru simplul motiv ca erau membri PSD. Sper ca partidul sa nu uite ca multi dintre colegi au suferit alaturi de familiile lor”, a spus Codrin Stefanescu.

Dragnea condamnat la inchisoare in dosarul angajarilor fictive

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru instigarea la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teolorman.

Instanta suprema a mentinut decizia pronuntata in iunie anul trecut de completul de 3 judecatori. Pedeapsa cu suspendare primita de liderul PSD in dosarul referendumului a fost contopita cu cea de acum.

Decizia definitiva de condamnare a liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost data cu majoritate. Patru dintre cei cinci membri ai completului au decis ca locul lui este in spatele gratiilor, in timp ce al cincilea a opinat ca dosarul ar trebui trimis inapoi la instanta de fond si judecat de la zero.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.