Zi decisiva pentru PSD. Sedinte de BPN si CEx

PSD este in sedinta toata ziua, incepand de la ora 11:00. Rezultatul slab de la alegerile europarlamentare pentru un partid ca PSD a fost dublat de condamnarea la inchisoare a presedintelui PSD, Liviu Dragnea. PSD se reuneste in sedinta Biroului Permanent National, la Camera Deputatilor, sala Grupului PSD din Palatul Parlamentului. De la ora 18:00, urmeaza o a doua sedinta a PSD, CExN. Viorica Dancila, dupa incarcerarea lui Dragnea la Penitenciarul Rahova: " O drama pentru el si familia lui" Pe baza regulamentului, Viorica Dancila ar trebuie sa preia interimar conducerea partidului. "Vreau sa precizez faptul ca suntem un partid unit, in momentele dificile PSD a strans randurile, asa ...