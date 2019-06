Zi DECISIVA pentru Toni Grebla. Secretarul general al Guvernului asteapta sentinta ICCJ

Toni Grebla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD ar putea primi o noua lovitura astazi de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Judecatorii sunt asteptati sa dea verdictul in dosarul in care actualul secretar general al Guvernului, Toni Grebla, e acuzat de trafic de influenta si de constituirea unui grup infractional organizat. Toni Grebla, reactie la intrebarile pentru referendum: Klaus Iohannis a avut numai ratiuni electorale Acesta a fost gasit nevinovat in prima instanta, dar procurorii DNA au facut recurs. Daca se va da astazi pronuntarea, sentinta ar fi definitiva. In prima instanta, fostul judecator de la Curtea Constitutionala a fost achitat. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem s ...