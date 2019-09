Zi decisiva pentru Traian Basescu! Instanta s-ar putea pronunta astazi

Traian Basescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Curtii de Apel Bucuresti s-ar putea pronunta vineri in dosarul in care Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu. La ultimul termen din dosar, Traian Basescu a declarat ca nu a fost colaborator al fostei Securitati, asa cum a sustinut in repetate randuri. „Nu il comentez (procesul, n.r.), trebuie sa ma apar. Avem puncte de vedere total diferite, eu si CNSAS, ne va impaca un al treilea, judecatorul. (...) Hai sa vedem procesul”, a declarat fostul presedinte Traian Basescu, la Curtea de Apel Bucuresti, conform Mediafax. Traian Basescu, inte ...