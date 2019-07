Zi DECISIVA pentru unul dintre oamenii Laurei Codruta Kovesi: CSM discuta astazi suspendarea din functie a procurorului Lucian Onea

Lucian Onea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta astazi suspendarea din functie a procurorului Lucian Onea, trimis in judecata de Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru comiterea mai multor infractiuni. Pe ordinea de zi a sedintei Sectiei pentru procurori aCSM se afla, marti, ”nota privind suspendarea din functie a domnului Onea Lucian Gabriel, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina”. In 15 iulie, Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a anuntat trimiterea acestuia in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni. Mutari-cheie in justitie: Omul Laurei Codruta Kovesi, in pragul suspendarii In ac ...