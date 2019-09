Zi decisiva pentru Vasile Blaga! Ce explicatii ofera in dosarul: Bani negri pentru partid”

Vasile Blaga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi la Curtea de Apel Bucuresti judecatorii au pe masa dosarul „Bani negri pentru partid” in care Vasile Blaga este judecat pentru trafic de influenta dupa ce ar fi primit 700.000 de euro. Saptamana trecuta, omul de afaceri Horatiu Bruno Berdila, implicat in dosarul lui Vasile Blaga, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA, acceptand sa primeasca in instanta o condamnare de 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala si sa achite un prejudiciu de peste 18 milioane de lei. Cauza a fost disjunsa din dosarul lui Vasile Blaga. In noiembrie 2016, Vasile Blaga a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, el fiind achitat in prima instanta, ...