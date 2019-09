Zi dureroasa pentru Polonia. Presedintele Germaniei cere iertare pentru invazia nazista

Ceremonie 80 de ani dupa Al Doilea Razboi Mondial google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ceremonii si amintiri dureroase in Polonia, unde astazi sunt comemorati 80 de ani de la inceputul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Zeci de lideri au participat la evenimentele organizate in aceasta tara, invadata de nazisti la 1 septembrie 1939. A fost primul stat ocupat de Hitler, iar actualul presedinte german si-a cerut acum iertare pentru atrocitatile comise de regimul de atunci. Unul cate unul, liderii adunati in Varsovia le-au adus un omagiu polonezilor ucisi in timpul ocupatiei naziste. Vicepresedintele american, presedintele si cancelarul german, premierul belgian sunt doar cativa dintre oficialii care au marcat opt decenii de la inceputul celei mai sangeroas ...