Zi IMPORTANTA in dosarul Laurei Codruta Kovesi, la SIIJ. Cine ajunge in fata procurorilor

Astazi, la Sectia Speciala de anchetare a magistratilor, vor fi audieri de martori in dosarul extradarii lui Nicolae Popa, in care Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub invinuire. Ar fi vorba de angajati ai SRI, iar maine este asteptat si George Maior la Sectia Speciala. Florian Coldea, despre extradarea lui Nicolae Popa: SRI a fost implicat in aceasta operatiune Saptamana trecuta, in acest dosar, au fost audiati fostul ministru de Interne Gabriel Oprea si fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea. Cel din urma a declarat, dupa aproape 4 ore de audieri, ca a fost chemat in calitate de martor, precizand ca nu a luat la cunostinta de nicio imprejurare in care Kovesi s ...