Zi importanta pentru Elena Udrea: Isi va boteza fetita

Zi importanta astazi pentru Elena Udrea, care isi va boteza fetita. Sarbatoarea este una dubla, daca luam in calcul si faptul ca tot astazi fiica sa implineste un an. Micuta Eva Maria va fi botezata la Manastirea Casin de langa Arcul de Triumf. Petrecerea va fi una restransa potrivit parintilor. Elena Udrea, la Curtea de Apel. Ce a decis noul judecator in dosarul "Udrea-Basescu-Andronic" - UPDATE Fiica Elenei Udrea si a lui Adrian Alexandrov va avea doua perechi de nasi si totul se va desfasura cu discretie. Elena Udrea a declarat de mai multe ori ca este fericita ca isi poate crestina fiica in Romania. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem ...