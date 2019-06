Zi IMPORTANTA pentru Guvern. Cate voturi sunt necesare pentru a trece motiunea

Viorica Dancila in Parlament google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PNL, USR, PMP si UDMR au ajuns la o intelegere privind depunerea unei motiuni de cenzura care sa demita Guvernul Viorica Dancila. Motiunea va fi depusa azi in Parlament, iar pentru dezbatere si vot legea prevede un termen de maximum 8 zile de la depunere. Pentru rasturnarea Guvernului este nevoie de 233 de voturi. Aliatii PNL, USR, PMP si UDMR au, impreuna, 191 de voturi. A picat motiunea impotriva lui Teodor Melescanu Grupul lui Victor Ponta, Pro Romania, a anuntat ca nu va semna textul motiunii de cenzura, dar o sa voteze pentru schimbarea Guvernului. Pro Romania are 24 de parlamentari. Niciun reprezentant al Pro Romania nu a fost insa la discutia dintre PNL, USR, PMP si UDMR. Cei 17 m ...