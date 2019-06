Zi IMPORTANTA pentru PSD: Se reuneste Comitetul Executiv  si se stabileste data congresului si remanierile

paul stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat ca in sedinta Comitetului Executiv de astazi se va stabili cand se organizeaza congresul si a spus ca trebuie lasati tinerii la conducerea partidului. Stanescu a a mai spus ca probabil se va face „o remaniere mai ampla”, dupa motiunea de cenzura. „Nu voi merge in Executiv. Cred ca partidul are mare nevoie de unitate, solidaritate, trebuie reorganizat si e mare nevoie de mine la partid. Sunt colegi mai tineri care pot face acest lucru”, a mentionat Paul Stanescu. Premierul Viorica Dancila pregateste un nou program de guvernare - SURSE Dupa cum au declarat mai multi lideri PSD, congresul ar urma sa fie organizat ...