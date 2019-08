Zi incarcata pentru personalul de la UPU Iasi

Upu Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul serii de Joi, 15 august, la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi au ajuns mai multi pacienti care au suferit diverse incidente. Printre acestea, se numara Z.G. in varsta de 52 de ani ce a cazut de la o inaltime de aproximativ doi metri. . In urma incidentului, barbatul policontuzinat, cu traumatism cranio-cerebral, Contuzie toraco-abdominala. Este internat la Clinica de ortopedi si traumatologie din cadrul ''Spitalului Sf Spiridon'' din Iasi. De asemenea, la Unitatea de Primire Urgente a fost transportata si B.A. in varsta de 25 de ani, policontuzinat( agresiune fizica), traumatism abdominal- Laceratie splenica. Internata la Sectia de Clini ...