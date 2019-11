Zi mare pentru Simona Gherghe. A dat vestea plina de fericire

Bucurie fara margini in viata Simonei Gherghe. Astazi este o zi speciala pentru indragita prezentatoare, iar cea care a tinut sa dea vestea a fost chiar ea, pe retelele sociale.

Mezinul familiei, Vlad, implineste astazi sase luni de cand a venit pe lume, iar mama sa este cum nu se poate mai mandra de el. Ba chiar au inceput ziua impreuna, dis de dimineata, atunci cand Simona Gherghe a tinut sa-si informeze prietenii virtuali si fanii ca petrece o dimineata relaxanta alaturi de baietelul ei.

''Imi beau cafeaua cu domnul acesta de fix 6 luni! PS. Ascultam The Beatles, ca dimineata sa fie mai mult decat perfecta! '', a scris Simona Gherghe pe Instagram.

Moment important in viata bebelusului Simonei Gherghe

In plus, odata cu aniversarea celor sase luni, a avut loc un alt moment important in viata micutului: a inceput diversificarea alimentara. Simona Gherghe a impartasit acest detaliu cu fanii sai si a precizat ca nu se simte deloc stresata, asa cum era in cazul Anei.

Tinand cont ca acum are experienta, Simona Gherghe crede ca lucrurile vor fi mult mai usoare comparativ cu Ana Georgia, mai ales ca micutul Vlad Ioan este si foarte mancacios.

"Mi se pare un eveniment important. Maine, pe 9 Vladut face sase luni, asa ca incepem diversificarea! Acum ma duc sa cumpar aparatul acela minune pe care l-am folosit si la Ana, care prepara legumele la abur. Incepem! Ce s-a schimbat fata de acum doi ani, ei bine, sunt mult mai relaxata. N-o sa mai astept cate trei zile pentru fiecare leguma pe care o introduc. Nu cred ca vor fi probleme. Si cred ca o sa fie un mare mancacios! Il vad cum se uita la noi cand mancam", a spus Simona Gherghe.

