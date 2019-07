Zi relaxanta de vineri, in Iulius Parc: Zen Evening by The Lake si Movie Nights

Movie Nights Iulius Parc

Iulius Mall Cluj te invită să petreci o zi relaxantă de vineri, în cadrul natural oferit de Iulius Parc. Vei avea parte de o după-amiază cu activități „zen”și poiecții de cinema în aer liber.

Vineri, 26 iulie 2019, de la ora 17.00, clujenii de toate vârstele, amatori de destindere și distracție, sunt așteptați la „Zen Evening by The Lake”. Evenimentul este dedicat tuturor celor care doresc să petreacă o după-amiază în aer liber, cu activități recreative și mișcare. După o săptămână solicitantă sau doar pentru a te bucura de bună dispoziție, te invităm să îți relaxezi mintea și corpul și să te încarci cu energie, la sesiuni de zumba, yoga, body art, hatha yoga și altele. În plus, copiii vor avea parte de numeroase propuneri distractive, precum face painting, mascote și alte surprize, astfel că zâmbetele sunt garantate.

Seara va continua cu „Movie Nights”. De la ora 21.30, pe ecranul din Iulius Parc se va vedea „Parking”, o producție românească din 2019, în regia lui Tudor Giurgiu. Pelicula spune povestea unui poet care emigrează în Spania, cu trăirile, emoțiile și drama produse de nevoia de acceptare și dorul de casă.

„Movie Nights” prezintă 11 filme din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). Participarea este gratuită. Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo, iar actualizările vor fi comunicate pe pagina de Facebook a evenimentului și pe site-ul Iulius Mall Cluj. Evenimentul este organizat de Iulius Mall Cluj, cu sprijinul TIFF și al Radio Guerilla și Cemacon.

Vino să alungi stresul și plictiseala cu evenimentele care îți dau o stare de bine și te relaxează, vineri, în Iulius Parc!

