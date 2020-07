Zidane, dupa castigarea titlului cu Real Madrid: "Este ceva imens. Ma simt extrem de fericit"

Tehnicianul Zinedine Zidane a declarat, noaptea trecuta, dupa ce a castigat titlul in Spania cu Real Madrid ca acest trofeu are "un gust special", mai ales pentru ca a venit dupa un sezon afectat de pandemia de coronavirus. Zidane a precizat ca nu este un om care se exteriorizeaza prea mult, dar in interior se simte cel mai fericit din lume.