Zidane: Guardiola e cel mai bun antrenor din lume, dar nu ne temem de el si de Manchester City

Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, are doar cuvinte de laudă faţă de Pep Guardiola, tehnicianul de la Manchester City, dar spune că nu se teme de spaniol sau de echipa acestuia. Cei doi se vor întâlni într-o partidă oficială pentru prima dată, miercuri, în optimile Ligii Campionilor.

Zinedine Zidane a avut un discurs laudativ la adresa oponentului său din Liga Campionilor, Pep Guardiola. Francezul îl consideră pe tehnicianul lui Manchester City cel mai bun antrenor din lume.

„A demonstrat mereu că e cel mai bun. Mai întâi cu Barcelona, apoi cu Bayern, iar acum cu Manchester City. Aceasta este părerea mea. Unii pot crede că altcineva este, dar eu îl consider cel mai bun. Suntem inspiraţi de ceea ce a realizat, iar asta ne motivează suplimentar, dar nu ne e teamă de Guardiola sau de echipa lui”, a spus Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, citat de Daily Mail.

Zidane a dezvăluit că a învăţat foarte multe lucruri benefice pentru cariera sa de la Guardiola.

„Am spus şi înainte că am petrecut câteva zile alături de el, când era la Bayern. Am vorbit despre antrenamente, cum să gestionezi lotul, iar el a fost foarte sincer, deschis şi am învăţat multe din discuţia cu el", a mai spus antrenorul lui Manchester City.

Zinedine Zidane a câştigat de trei ori Liga Campionilor cu Real Madrid, în 2016, 2017 şi 2018. Pep Guardiola a câştigat trofeul de două ori, la Barcelona, în 2009 şi 2011.

Cei doi se vor întâlni mâine, de la ora 22.00, în turul optimilor Ligii Campionilor, la partida dintre Real Madrid şi Manchester City.