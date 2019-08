Zidul dintre Statele Unite si Mexic, transformat de artisti in loc de joaca pentru copii - VIDEO

Cuplul de arhitecţi americani Ronald Rael şi Virginia San Fratello a instalat balansoare între grilajul care separă Sunland Park şi Ciudad Juarez de la graniţa SUA cu Mexic pentru ca cei mici să se poată juca împreună. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Zidul lui Donald Trump de la graniţa cu Mexicul nu-i va împiedica pe copii să se joace împreună. Trei balansoare roz au fost instalate între grilajul care separă Sunland Park (New Mexico) şi Ciudad Juarez. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Virginia San Fratello este profesoară de design la Universitatea San José, şi Ronald Rael, profesor de arhitectură la Universitatea California. Rael a salutat "bucuria, entuziasmul şi ideea de a fi împreună la frontieră", într-un mesaj publicat pe Instagram. Într-un videoclip şi în mai multe fotografii publicate pe Instagram apar adulţi şi copii care se amuză pe balansoare. "Zidul a devenit o problemă majoră pentru relaţiile dintre Statele Unite şi Mexic", a adăugat arhitectul, precizând că "acţiunile care au avut într-un loc au dus inevitabil la consecinţe în celălalt". Iniţiativa cuplului a luat naştere în 2009, sub numele de Teetertrotter Wall şi a inspirat cartea "Borderwall as architecture" (Zidul-frontieră ca arhitectură"). "Este una dintre cele mai incredibile experienţe din cariera noastră, să dai viaţă acestor schiţe", a precizat Rael. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un ...