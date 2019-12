Zile libere 2020: Ce sarbatori pica in weekend și cate minivacanțe putem avea

Pe parcursul anului care urmează vom avea 15 zile de sărbătoare legală, 11 dintre acestea fiind zile lucrătoare și 4 în weekend. Cele 4 zile de sărbătoare care pcă în weekend sunt prima zi de Paște, prima zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului (15 august) și a doua zi de Crăciun, 26 decembrie. Unele zile The post Zile libere 2020: Ce sărbători pică în weekend și câte minivacanțe putem avea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.