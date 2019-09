google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Z I L E L E C J R A E I A S I In perioada 26-30 septembrie 2019, echipa Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Iasi organizeaza ZILELE CJRAE IASI, un eveniment ce reuneste sub semnul dialogului cadre didactice, specialisti si parteneri institutionali din domeniul educational din regiunea nord-est si are rolul de a de a facilita contexte de abordare a preocuparilor comune. Aflata la a III-a editie, manifestarea propune teme psihopedagogice in acord cu actualitatea, cu dinamica scolii, ancorata intr-un timp al provocarilor si contribuie la promovarea serviciilor de asistenta psihopedagogica, a proiectelor, programelor si resurselor informationale in domeni ...