Primaria Municipiului Iasi, prin Casa de Cultura „Mihai Ursachi" a Municipiului Iasi, organizeaza in perioada 28 - 30 mai, la Teatrul „Luceafarul", „Zilele Internationale ale Culturii Idis - Avram Goldfaden". Manifestarea se va desfasura dupa urmatorul program: Marti, 28 mai, ora 19:00: Deschiderea festivalului Acordarea premiilor pentru intreaga activitate pentru cea mai buna actrita, cel mai bun actor, pentru promovarea culturii idis in lume si pentru promovarea culturii romane in Israel Vizionarea filmului „Nu sunt eu" cu Maia Morgenstern despre Maia Morgenstern Miercuri, 29 mai, ora 19:00: Spectacol de muzica klezme ...