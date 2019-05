zilele internationale ale culturii idis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zilele Internationale ale Culturii Idis ”Avram Goldfaden” din nou la Iasi! Avram Goldfaden este intemeitorul primului teatru in limba idis din lume si intemeitorul Broadway-Theatre din New York. Interesant de citit: "Totul s-a nascut la Iasi" In zilele de 28,29 si 30 mai, Iasul va realiza acest recurs la memorie. Strazile Iasului vor fi imbracate in acordurile muzicii klezmer. Vom reveni curand cu programul detaliat pe zile al festivalului! Urmariti-ne si pe www.culturacopou.ro Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. culturii idis ...