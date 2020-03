Zilele orașului Baicoi, anulate: Banii, redirecționați pentru achiziționarea de echipamente medicale

Primarul orașului Băicoi, din județul Prahova, Marius Constantin, a decis să anuleze „Zilele Orașului”, care ar fi trebuit să se desfășoare în vară și redirecționează banii pentru cumpărarea de echipamente de protecție pentru medici și asistente, transmite Mediafax.

Primarul din Băicoi, Marius Constantin, a declarat, că anul acesta nu se vor ține „Zilele Orașului”, considerând că este util să dea banii pentru echipamente de protecție a personalului medical.

„An de an organizăm Zilele Orașului Băicoi. Anul acesta nu se vor mai ține. Consider că, din cauza situației actuale, este mai utilă cheltuiala în a lua echipamente de protecție pentru cei care sunt în prima linie în lupta cu extinderea infectării cu noul COVID-19 și e bine să-i avem cât mai protejați. Este urgența numărul zero. Luni avem ședință de Consiliu Local și vom vota mutarea banilor”, a declarat Marius Constantin.

Potrivit acestuia este vorba de 120 000 de lei, bani din care vor fi cumpărate combinezoane, mănuși, măști sau dezinfectanți pentru cadrele medicale de la Spitalul din Băicoi.