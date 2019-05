Zilele Scolii la Colegiul National „Garabet Ibraileanu” din Iasi

Colegiul Garabet Ibraileanu Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 21 - 24 mai 2019, Colegiul National „Garabet Ibraileanu” din Iasi desfasoara manifestari cultural-spirituale sub genericul „Zilele Scolii”. Pentru a marca 120 de ani de la fondarea acestei institutii scolare sunt organizate activitati de amploare cu invitati de marca, atat din spatiul iesean cat si din tara si strainatate. Manifestarile cuprind: concerte, expozitii si prezentari de carte, dialog intre generatii de dascali, simpozion si concursuri scolare. Marti, 21 mai, va avea loc la Teatrul pentru Copii si Tineret „Luceafarul” , incepand cu ora 1400 Concertul in limba franceza al artistului Pierre Donoré, cu particip ...