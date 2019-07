Zinedine Zidane: 'Bale a fost lasat pe dinafara pentru ca vrem sa il vindem. Daca ar pleca maine, ar fi bine'

Zinedine Zidane (47 de ani) a declarat duminică, în cadrul conferinței de presă de după meciuldintre Bayern Munich și Real Madrid, încheiat cu scorul de 3-1 în favoarea germanilor, că ar fi mai bine dacă Gareth Bale (30 de ani) ar părăsi formația spaniolă, potrivit Mediafax.

Gareth Bale nu s-a aflat în formația spaniolă, în timpul meciului amical, desfășurat în Statele Unite ale Americii.

”Bale a fost lăsat pe dinafară pentru că vrem să îl vindem. Dacă ar pleca mâine, ar fi bine”, a spus Zidane la conferința de presă.

”Nu este ceva personal. Nu am nimic împotriva lui Bale, dar trebuie să iau decizii. Vine o vreme când trebuie să te schimbi și este bine pentru toată lumea să meargă pe drumuri separate”, a mai adăugat antrenorul francez.

”Nu sunt fericit cu înfrângerea. Au fost și părți bune. Am început bine, iar, la pauză, am schimbat complet echipa. Am avut ceva probleme sub presiune”, a concluzionat antrenorul lui Real Madrid.

Gareth Bale a ajuns la Real Madrid în anul 2013 și a jucat 231 de meciuri în tricoul ”galacticilor”, marcând 102 goluri.

Real Madrid a plătit 101 milioane de euro pentru Gareth Bale, atunci când l-a achiziționat de la Tottenham Hotspur.

Gareth Bale a câștigat 15 trofee alături de Real Madrid.