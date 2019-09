Ziua a treia a Galei tanarului actor HOP 2019 – un crescendo de talent si emotie

Ziua a treia a Galei tânărului actor HOP 2019 a continuat, parcă într-un crescendo de talent și emoție, cu concursul la secţiunea individual şi proba impusă, unde au evoluat Ioana Moldovan, Nicolae Dumitru, Roxana Fânață, Paul Preduşel și Theodora Sandu.La secţiunea grup, am putut urmări proba impusă și pe tinerii dansactori Andrei Atabay, Iuliana Danciu, Andreea Jurj, Lia Marin, Sînziana Pintean, Octavian Voina, Giorgiana Coman, David Constantinescu, Ioana Moldovan, Caliţa Nantu, Daniela Purcărea, Carmen Adriana Ghiurco, Dragoş Georgian Florea.Ne-am delectat, de asemenea, cu trei exerciții de grup: Wor(l)ds in progress, după texte de Matei Vişniec (cu Andrei Atabay, Iuliana Danciu, Andreea Jurj, Lia Marin, Sînziana Pintean şi Octavian Voina); Unde?Cum?Cine?, după „Ce zile frumoase” de Samuel Beckett (cu Giorgiana Coman, David Constantinescu, Ioana Moldovan, Caliţa Nantu şi Daniela Purcărea) și Vertical road, după „Kamikaze” de Alina Nelega (cu Carmen Adriana Ghiurco şi Dragoş Georgian Florea).Am avut ocazia să urmărim din sală, înainte de a ne întâlni cu directorul artistic al Galei din acest an, ”facerea” unuia dintre momentele din concurs. Am văzut dansactorii la treabă, coordonați cu pasiune și drag, cu profesionalism și entuziasm de ”animatorul” (așa cum îi place el să-și spună, căci titulatura de director i se pare mult prea pretențioasă) Gigi Căciuleanu.Interviul cu ”omul-dans”, însoțit de fotografii, îl veți putea citi în ediția noastră de mâine.Sursa foto: ZIUA de ConstanțaCitește și