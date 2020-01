Ziua culturii naționale - Autoritatile locale din intreaga tara vor organiza simultan evenimente

Autorităţile locale din întreaga ţară vor organiza simultan evenimente, miercuri, de Ziua Culturii Naţionale, la ora 18,00, a anunţat, marţi, ministrul Bogdan Gheorghiu potrivit Agerpres

"În acest an, am iniţiat o acţiune unitară, aşadar mâine, la ora 18,00, va fi aprinsă flacăra culturii, simbolic, pentru că vor avea loc acţiuni simultan în aproape toate oraşele ţării", a afirmat ministrul Culturii, într-o conferinţă de presă.În cadrul evenimentelor, va fi citit şi un mesaj special: "Cultura se clădeşte zi de zi, câte puţin, intrând într-un muzeu, deschizând o carte, privind o pictură, să reaprindem această flacără, deoarece totul începe cu fiecare dintre noi. Cultura este moştenirea socială pe care o oferim copiilor noştri, pe care o lăsăm tinerilor români de pretutindeni".La Suceava, pe faţada Palatului Administrativ, va fi proiectat portretul lui Mihai Eminescu. Tot imaginea poetului şi simboluri naţionale vor fi proiectate pe faţada Teatrului "Ioan Slavici" din Arad, pe faţada Operei Naţionale din Cluj Napoca. La Iaşi, va fi prezentat un spectacol lângă Palatul Culturii, iar pe faţada Bibliotecii Judeţene din Sibiu va fi proiectată o imagine dintr-un manuscris al lui Eminescu, aflat în patrimoniul respectivei instituţii de cultură.Şi la Ateneul Român din Capitală va fi prezentat un spectacol cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, iar, la ora 18,00, pe faţada clădirii vor fi proiectate portretul lui Mihai Eminescu şi mesajul "Aprindem flacăra culturii".Vor mai fi prezentate zece proiecte speciale, finanţate în urma unui concurs organizat de Ministerul Culturii, printre care Gala Tinerilor Scriitori, "Maratonul lecturii române" şi "Fără comunism". Suma totală cu care au fost finanţate este de 237.185 de lei."Ziua de 15 ianuarie trebuie să fie un început. S-au făcut nişte măsurători şi s-a constatat că nu suntem neapărat mari consumatori de cultură în România, ceea ce arată că mai avem mult de lucru. (...) Niciodată nu voi încuraja această izolare a elitei culturale româneşti în raport cu restul societăţii româneşti, pentru că eu consider că este chiar de datoria elitei culturale româneşti să împartă zestrea naţională culturală cu restul societăţii", a spus Bogdan Gheorghiu.În opinia sa, ministerul "trebuie să fie puntea între mediul cultural şi societate". "Dacă nu vom crea această punte, să nu ne mai mirăm că avem şi din punct de vedere cultural, că avem şi în alte domenii, două Românii paralele", a susţinut ministrul Culturii.