Ziua Culturii Nationale, in strainatate - Concerte, recitaluri, expozitii si proiectii de film

Ziua Culturii Naţionale, sărbătorită la 15 ianuarie, data naşterii poetului Mihai Eminescu, va fi marcată în acest an printr-o serie de evenimente organizate de reprezentanţele Institutului Cultural Român din străinătate şi de parteneri din ţară.

La împlinirea a 170 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, artiştii români îşi prezintă programele în străinătate, conform News.ro.

Propunerea ICR Paris: Joc-concurs pe Facebook

ICR Paris invită publicul să posteze o fotografie personală în care să se afle statuia lui Mihai Eminescu, situată pe Rue des Écoles din Paris, sau o înregistrare video în care participantul la concurs citeşte sau recită o poezie de Mihai Eminescu. Propunerile vor fi postate pe pagina Facebook a Institutului şi vor fi apreciate de către cei 25.000 de abonaţi ai paginii Institut Culturel Roumain de Paris. Fotografiile şi înregistrările video având cele mai multe like-uri vor fi premiate (primele trei în fiecare categorie) cu cărţi în limba română apărute la Editura ICR.

Dezbatere cu artişti români din Marea Britanie

Comunitatea de artişti români din Marea Britanie, care au făcut parte din programul ICR "Twelve Months, Twelve Creators": pictorul Mircea Teleagă, proiectanta Gabriela Popa, custodele şi poeta Simona Nastac, actriţa Olivia Negrean, muzicianul Bogdan Văcărescu, arhitectul Doina Petrescu, fotograful Paul Arion, violonista Maria Gîlicel, arhitectele Anca Mihalache şi Anastasia Stan, traducătorul Gabi Reigh, pianista Anda Anastasescu şi producătorul de filme Laurenţiu Calciu, va fi sărbătorită de Institutul Cultural Român de la Londra. Publicul invitat va descoperi poveştile acestora, în discuţia moderată de Tessa Dunlop, prezentatoare TV şi radio. De asemenea, publicul se va bucura, tot cu această ocazie, de expoziţia "The Need for Belonging?" a artistei Anca Ştefănescu.

Recital, prezentări de carte, expoziţie de grafică de carte şi muzică la Chişinău

Trei evenimente se vor organiza în parteneriat cu instituţii de cultură pe 15 ianuarie la Chişinău: tradiţionalul recital muzical-poetic şi prezentări de carte, la bustul lui Mihai Eminescu, din Aleea Clasicilor Literaturii Române, ora 10.00, expoziţia de grafică de carte cu titlul „În nemărginirea vremii şi a lumii...”, la Muzeul Naţional al Literaturii Române Mihail Kogălniceanu, ora 15.00, şi spectacolul de poezie şi muzică „Al meu nume o să-l poarte...”, în incinta Teatrului Naţional "Mihai Eminescu", ora 18.30.

Ansamblul Violoncellissimo, în concert la Istanbul

Spectacolul susţinut, în premieră, la 14 ianuarie, de Ansamblul Violoncellissimo, este condus de violoncelistul Marin Cazacu, iar componenţa formaţiei camerale este următoarea: Ştefan Cazacu, Mircea Marian, Radu Sinaci, Ella Bokor, Horaţiu Luduşan, Alexandru Totan, Izabela Ghergu, Cornelius Zirbo, Jan Sekaci, Sofia Blându, Eleonora Bordânc, Victor Sandu, Iulian Ochescu şi Iulia Bitta.

Maraton de lectură la Lisabona

Dedicat anul acesta poeziei contemporane româneşti, maratonul de lectură organizat anual de Ziua Culturii Naţionale va avea loc pe 15 ianuarie, ora 18.00, la sediul ICR Lisabona. Sesiunile de lectură şi dialogul cu publicul vor fi moderate de traducătorul Corneliu Popa şi de editorul şi scriitorul portughez Manuel Fonseca. Lectura va porni de la volumul "Antologia de Poesia Romena Contemporânea" (bilingv, română-portugheză), în traducerea lui Corneliu Popa, editat în 2019 de Guerra Guerra & Paz Editores, cu sprijinul ICR, prin programul TPS (Translation and Publication Support Programme).

Seminar academic, expoziţie de fotografie, film şi concurs de cultură română la Madrid

O serie de evenimente dedicate culturii române, promovării literaturii şi a traducerilor literare în spaţiul hispanic vor avea loc în zilele de 15 şi 16 ianuarie, la sediul Universităţii Complutense Madrid (UCM) şi la sediul ICR Madrid. Va fi organizat un seminar academic cu participarea unor profesori spanioli şi români, traducători şi experţi în literatura română, coordonat de profesor doctor Iuliana Botezan, în data de 15 ianuarie, la sediul UCM. De asemenea, inaugurarea expoziţiei de panouri fotografice intitulată "El pueblo rumano tradicional/ Gente y artesanías/ Satul tradiţional românesc/ Oameni şi meşteşuguri", a fotografului Sorin Onişor, va avea loc la 16 ianuarie, la sediul ICR Madrid, unde se va proiecta şi filmul documentar "România neîmblânzită" (2018), regia Tom Barton-Humphreys, subtitrat în spaniolă.

"Pianul cu poeme", în turneu la New York, Washington şi Philadelphia

Actriţa Daniela Nane, acompaniată la pian de Ioana Maria Lupaşcu, va recita versurile lui Mihai Eminescu (în traducerea lui Adrian Săhlean), George Coşbuc, Alexandru Macedonski sau Ana Blandiana, în limba română şi în engleză, la New York (15 ianuarie), Washington (17 ianuarie) şi Philadelphia (19 ianuarie). Astfel, „Pianul cu poeme”, un eveniment dedicat audienţei americane şi diasporei româneşti, va cuprinde şi compoziţii prezentate de Ioana Maria Lupaşcu care aparţin unor compozitori precum Grigoraş Dinicu, Franz Liszt, Astor Piazzolla, sau Ciprian Porumbescu.

Spectacolul de poezie şi muzică "Eminescu: Eu rămân ce-am fost, romantic", la Roma

Actorul Ion Caramitru şi clarinetistul Aurelian Octav Popa vor susţine în data de 15 ianuarie, ora 19.00, pe scena Teatrului Flavio din Roma, spectacolul de poezie şi muzică „Eminescu: Eu rămân ce-am fost, romantic. Evenimentul se bucură de patronajul Ambasadei României în Italia.

Expoziţia "Lumea lui Purcărete", produsă de FNT, ediţia 2015, la Seghedin

Proiectul multidisciplinar "Lumea lui Purcărete", vernisaj de fotografie, vizionare de film şi workshop, va avea loc miercuri, 15 ianuarie, la Filiala Seghedin a ICR Budapesta. Expoziţia "Lumea lui Purcărete", produsă de Festivalul Naţional de Teatru, ediţia 2015, cuprinde imagini impresionante, realizate în întreaga lume de către regizorul Silviu Purcărete, şi itinerate la Seghedin în urma succesului de la Budapesta. Proiectul este completat de vizionarea în premieră la Seghedin a filmului artistic "Undeva la Palilula" (subtitrat în maghiară), în regia lui Silviu Purcărete, produs de Libra Films, şi de un workshop moderat de Hajnal Király, doctor în filozofie, teoria filmului şi estetică.

Violonistul de origine română Mihai-Anton Cucu, în recital la Stockholm

Recitalul susţinut de violonistul de origine română Mihai-Anton Cucu, membru al Orchestrei de cameră regală din Stockholm (Musik på slotett), al Orchestrei de cameră şi al Academiei regale din Uppsala, care va interpreta muzică românească, dar şi melodii cunoscute din repertoriul internaţional va avea loc, pe 15 ianuarie, ora 18.00, la sediul ICR Stockholm. Programul include şi lecturi din opera mai multor scriitori români, traduşi în limba suedeză, acoperind o paletă vastă de genuri şi specii literare: Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Geo Bogza, Nina Cassian, Ana Blandiana, Gabriela Melinescu, Ion Muresan, Ioan Es Pop, Carmen Bugan, Linda Maria Baros şi Dmitri Miticov. Textele vor fi prezentate în limba suedeză în lectura actriţei suedeze de origine română Adriana Savin.

Cărţi poştale cu poezii româneşti în română şi polonă, la Varşovia

Poezii româneşti în versiune bilingvă română şi polonă, însoţite de scurte biografii ale autorilor, vor fi trimise, sub formă de cărţi poştale, de ICR Varşovia. Au fost selectate poezii de Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Nichita Stănescu, Nina Cassian şi Marin Sorescu, precum şi un fragment din poemul "Viaţa lumii", de Miron Costin, una dintre cele mai vechi lucrări în versuri scrise în limba română.

"Mari actori români ai scenei israeliene", conferinţă şi recital de poezie la Tel Aviv

Conferinţa "Mari actori români ai scenei israeliene" va avea loc pe 17 ianuarie, ora 12.00, la sediul ICR Tel Aviv. La eveniment participă unii dintre cei mai importanţi actori de origine română care, prin activitatea lor, au lăsat o moştenire importantă şi de durată, precum Sandra Sade, Tatiana Canelis Olier şi Nicu Nitai. Lia Koenig, unanim considerată „marea doamnă a teatrului israelian” şi deţinătoare a prestigioaselor premii Israel Prize şi Emet Prize, şi care este, la rândul său, vorbitoare de limba română, va fi invitată de onoare a evenimentului.