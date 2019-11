ZIUA de Constanta #sarbatoresteDobrogea141, sub semnul lui Dionisie Exiguul: A treia editie Ziua Dobrogei“ rememoreaza o zi istorica pentru constanteni

Flacăra „Spiritul Dobrogean”, adusă la evenimentul ZIUA de Constanța

Trei volume esențiale pentru istoria Dobrogei

Cinci personalități care au binecuvântat pământul dobrogean

Astăzi, 23 noiembrie 2019, cotidianul ZIUA de Constanța celebrează cei 141 de ani de la revenirea la patria-mamă, zi în care Constanța, în anul 1878, a sărbătorit feeric momentul sosirii trupelor.În acea zi istorică, orașul era împodobit, ca pretutindeni, cu tricolorul românesc, iar în port sute de drapele ale marelui pavoaz erau arborate pe catargele vapoarelor diferitelor state. Potrivit telegramelor vremii, peste 5.000 de persoane, care au manifestat cu însuflețire pentru statul român, au luat parte la festivitățile prilejuite de acest eveniment istoric.Peste vechea stăpânire a lui Mircea din 1393 se așternea, la 23 Noiembrie 1878 , noua stăpânire românească, de sub domnia Prințului Carol I. În amintirea acestei zile, s-a numit Piața 23 Noiembrie, locul ocupat acum de clădirea oficiului poștei (amplasamentul statuii Lupoaicei).Trupele care au ocupat orașul pentru a le înlocui pe cele rusești au fost Batalionul IV Vânători și o baterie din Regimentul 1 Artilerie; iar pe 1 Decembrie 1878, avea să vină din Tulcea, unde era Comandamentul Diviziei active, un escadron și Stat majorul Regimentului 2 Roșiori.Am spus-o și o vom susține de fiecare dată când vom avea prilejul: nicio sărbătoare mai mare decât Ziua Națională a României n-ar trebui să fie trecută în calendarele dobrogenilor ca acest 23 Noiembrie, moment consemnat și de documentele aflate în Arhivele Statului București, fond Ministerul de Interne.La fel ca acum doi ani, la prima ediție „Dobrogea 139 de ani - și acum un an „ campania ZIUA de Constanța dedicată celebrării Dobrogei, la 141 de ani de la revenirea la patria-mamă, atinge sâmbătă, 23 noiembrie 2019, punctul culminant, cu evenimentul din sala „Remus Opreanu”, a Consiliului Județean Constanța, aflat la cea de-a treia ediție, cu o temă în premieră -„Dobrogea în documente diplomatice românești. 1878-1884”.Comunitatea Elenă Elpis Constanța s-a alăturat demersului publicistic al cotidianului ZIUA de Constanța, organizând două momente extrem de importante.La, la Cimitirul Central din Constanța, are loc o slujbă de pomenire a unuia din ctitorii și - putem spune - fondatorul presei moderne dobrogene,, născut în același an în care Dobrogea se întorcea la patria-mamă, în 1878, cel ce a luptat pentru o presă independentă, dedicată culturii și literaturii, închinând tot ceea ce a scris Dobrogei și dobrogenilor în cei peste 40 de ani de presă, „Dobrogea Jună” fiind publicația sa de suflet. Se va ține un moment de reculegere în memoria acestui spirit încă viu al presei dobrogene. Slujba de pomenire va fi ținută de pr. arhim., starețul Mănăstirii Dervent.La, la Biserica Greacă „Schimbarea la Față“ („Metamorphosis“), se oficiază un Te Deum, pe scările bisericii, ținut de ÎPS Teodosie și un sobor de preoți, unde vor participa Garda de Onoare și Fanfara RAJA, „Muzica Apelor”, dirijor Inga Postolache , moment ce va recrea istoria din anul 1878, fiind imortalizat printr-o fotografie ce va sta mărturie alături de cea făcută în același loc în 1878.La, în acordurile Fanfarei RAJA „Muzica Apelor”, delegația de invitați se va îndrepta către Consiliul Județean Constanța.După primirea oaspeților,manifestarea va fi deschisă de directorul general al ZIUA de Constanța, Claudia Tanislav, cuvântul de bun venit fiind urmat de un moment cu totul aparte. Un grup de elevi vor introduce Flacăra „Spiritul Dobrogean” , o inițiativă a Instituției Prefectului - Județul Constanța și a Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Cu acest prilej, prefectul județului Constanța,, va susține un discurs.La, un grup de studenți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ va ridica pe catarg drapelul național, într-un ceremonial care va inaugura cea de-a treia ediție a evenimentului Ziua Dobrogei, organizat de cotidianul ZIUA de Constanța.Arhidiaconul, membru în Corala bărbătească ortodoxă „Armonia" - dublu medaliată cu aur la Olimpiada Internațională „World Choir Games" din SUA, va intona Imnul României, iar tenorul, solist al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, va interpreta Imnul Dobrogei, imn compus de regretatul compozitorpe versurile poeteiLava lua cuvântul prof. univ. Valentin Ciorbea , inițiatorul temei ediției din acest an, „titlul cărții lansate în cadrul acestui eveniment de reputatul profesor universitar și de dr.Ladministratorul public al județului Constanța, și, primarul municipiului Constanța, vor susține discursurile ca oficialități ale județului Constanța.Urmează, de la, momentul lansării celor trei volume, primul fiind cel semnat de prof. univ. Valentin Ciorbea și de drd. Florin Stan - „Dobrogea în documente diplomatice românești. 1878-1884”, o valoroasă lucrare ce reconstituie o perioadă extrem de importantă în devenirea provinciei dintre Dunăre și Mare.Cel de-al doilea titlu lansat este o reeditare a volumului „Amintiri și povestiri” al savantului constănțean Garabet Kumbetlian , care a fost susținută financiar de TOMIS PLUS. Volumul va fi prezentat de dr.- președintele Uniunii Armenilor din România - filiala Constanța.Cel de-al treilea volum lansat (cu sprijinul financiar al ZIP ESCORT) este „, finalitatea unui demers jurnalistic care va rămâne în istorie și care va fi prezentat de prof.– directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”.Ca demni reprezentanți ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, recent aureolați cu titlul de Cetățeni de Onoare ai municipiului Constanța academicieniișivor transmite mesajele de prețuire pentru Dobrogea, prin intermediul unor înregistrări video.În ultima parte a evenimentului, de larespectând tradiția, cotidianul ZIUA de Constanța va acorda, și anul acesta, distincțiaînsoțită de această dată de medalia „ Dionisie Exiguul ”.Considerat „părintele Erei creștine”, Dionisie Exiguul s-a născut în Dobrogea și a fost cel care a calculat pentru prima dată anul nașterii lui Iisus Hristos – Anno Domini. Ambele distincții constituie un prilej de readucere în atenția publică a unor personalități care, prin activitatea lor, au binecuvântat pământul dobrogean.Arheologul și istoricul Petre Diaconu va fi omagiat de istoriculfondator al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, iar distincțiile vor fi primite de părintele Andrei Tudor, starețul Mănăstirii Dervent, exarh al mănăstirilor.Laudatio pentru colonel Marin Ionescu Dobrogianu va fi citit de prof. univ. dr.iar distincțiile vor fi ridicate de prof., directorul Școlii gimnaziale nr. 16 „M.I. Dobrogianu”. Un grup de elevi ai acestei unități de învățământ vor oferi un mic program artistic, îndrumați fiind de prof. Alexandrina Roxana Gurău.Fizicianul dobrogean Musa Geavit , membru corespondent al Academiei Române, va fi omagiat de prof. univ. dr., prorector al Universității „Ovidius”, iar distincția va fi ridicată de sora savantului, Sevinci Mutalip.Laudatio pentru prozatorul, poetul, memorialistul și criticul literar Pericle Martinescu va fi citit de conf. univ. dr.distincțiile urmând a fi ridicate de Ciprian Teodorescu, nepotul moștenitor.Cea de-a cincea personalitate omagiată de ZIUA de Constanța este Constantin Sarry - director timp de patru decenii al ziarului „Dobrogea Jună”, al cărui Laudatio va fi citit de jurnalistaiar distincțiile vor fi primite de Mirel Stănescu, Niculae Chiselef, Gogu Cușa, deținuți politici, placheta urmând a fi trimisă în Canada la nepotul George Sarry , al cărui mesaj video va putea fi vizionat în sala Remus Opreanu.Evenimentul se va încheia cu o înregistrare a Imnului Dobrogei realizată la Ateneul Român, iar în holul sălii „Remus Opreanu” Fanfara RAJA „Muzica Apelor” va încânta invitații, în semn de rămas-bun până la următoarea ediție.Partenerii care s-au implicat în organizarea celei de-a treia ediții a evenimentului Ziua Dobrogei sunt: Mănăstirea Dervent, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“, Evenimentul Zilei, Adevărul, Antena 3 Constanța, Editura EX PONTO, Imago Studio, Arhivele Naționale ale României, Academia Oamenilor de Știință, Comunitatea Elenă „Elpis“, Baroul Constanța, Universitatea „Ovidius“, COMVEX SA.