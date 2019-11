ZIUA de Constanta #sarbatoresteDobrogea141, sub semnul lui Dionisie Exiguul: La multi ani, dobrogeni! Mesajele autoritatilor din Constanta si Tulcea, de Ziua Dobrogei (video)

Lucian Furdui, Prefectura județului Tulcea – Dobrogea, o Românie în miniatură



La mulți ani, Dobrogea, astăzi, la 141 de ani de când a fost alipit acest tărâm multietnic, bogat în cultură, având un relief unic în România și Europa, la patria-mamă! 141 de ani de când 14 etnii trăiesc la un loc, având religii diferite, însă fără să existe ură. Este un pământ unde armonia, diversitatea și complexitatea fac un algoritm greu de înțeles pentru ochii unui străin, dar care este un sistem perfecționat de-a lungul anilor.Astăzi, 14 noiembrie 2019, autoritățile locale dobrogene din Tulcea și Constanța au transmis, la cererea ZIUA de Constanța, câte un mesaj pentru locuitorii de care au grijă.„M-am născut în Tulcea în anul 1975 și din acest motiv pot spune că am cunoscut Dobrogea dintotdeauna. E o Românie în miniatură, cu deltă, mare și munte și, din acest punct de vedere, un tur al Dobrogei e mai degrabă un tur al României. Aș recomanda cu căldură însă pentru orice turist să ajungă la Sulina. Este cel mai estic oraș din Uniunea Europeană de azi și orașul care, din 1856, devenea sediul a ceea ce se numea pe atunci Comisiunea Europeană a Dunării, o instituție cu reprezentarea marilor puteri europene, un mozaic etnic și cultural al vremii. Tocmai multiculturalitatea este una dintre valorile ce ne caracterizează, alături de ospitalitate și toleranță. Nu cred că mai este un asemenea loc în lume precum Dobrogea, poate doar în țara vecină, Bulgaria. Iar tuturor celor din Dobrogea, o Românie în miniatură le urez multă sănătate și bucurii la ceas aniversar”, a transmis Lucian Furdui, prefectul județului Tulcea.„Dobrogea este zona natală, dar continuă să își dezvăluie farmecul și ineditul și potențialul, incitând și uimind în egală măsură. Dobrogea ar trebui descoperită sub mai multe forme, sub toate formele: forme de relief, spiritualitate, oameni, obiceiuri, istorie, gusturi și nu numai.Este dificil de ierarhizat și de comprimat specificul dobrogean în doar trei concepte esențiale, totuși aș îndrăzni să evidențiez toleranța și respectul inter-etnic. Nu aș putea să compar spațiul dobrogean cu alte regiuni văzute, este unic; unic nu doar spațiul ca percepție individuală, ci și ca spațiu geo-cultural. Reintegrarea Dobrogei la teritoriul românesc acum 141 ani a adus speranța și forța de a contrui o viață pașnică și prosperă, a răspuns la chemarea unui neam de a trăi în unitate într-o țară suverană. Toate luptele înaintașilor, toate eforturile lor de-a lungul timpului îmi doresc să ne fie lumină și datorie călăuzitoare în prezentele și viitoarele decizii și într-un mod de viață românesc demn și responsabil. Sloganul ar putea fi Dobrogea-educație și armonie inter-etnică”.În anii 80, când am sosit în județul Tulcea , proaspăt inginer stagiar, am cunoscut Dobrogea. Județul Tulcea este o atracție turistică în toate anotimpurile! Sunt atât de multe de văzut, încât recomand oricui să facă turism lent, să își aloce mai mult de o zi, pentru că avem de toate pentru toți: Delta Dunării , Munții Măcinului, cramele de la Măcin și Sarica Niculițel, gospodăriile țărănești, cetățile și mănăstirile din județ, muzeele din municipiul Tulcea și numeroase festivaluri!Cele mai importante trei valori pe care le au dobrogenii sunt solidaritatea, toleranța, inițiativa. Diversitatea etnică și geografică fac Dobrogea incomparabilă cu oricare alt colț al lumii! Indiferent că ne-am născut aici sau am devenit fii ai locului, Dobrogea noastră este un model de conviețuire pașnică și toleranță, așa cum și-a dorit regele Carol I, artizanul reîntregirii naționale! Să fim uniți și să muncim împreună pentru un viitor mai bun! Ca slogan, recomand Dobrogea - unitate în diversitate!Sunt dobrogean sută la sută, cum se spune în mod popular- din tată în fiu. Dobrogea este "acasă" de peste 40 de ani și sunt sigur ca încă nu am reușit să descopăr toate secretele acestui loc. Dobrogea este o zonă aparte, cu o istorie complexă și un farmec incontestabil. Pornind de la tradiții, obiceiuri, vestigii, relieful absolut inedit și până la comuniunea dintre toate etniile - toate acestea împletesc, într-un mod unic, povestea celui mai pitoresc ținut al României. Și, recunosc, mă simt norocos pentru că sunt dobrogean autentic și tot aici cresc frumos și copiii mei.Cred că suntem printre puținii români care ne păstram și punem valoare pe tradițiile și obiceiurile strămoșești. Apoi, cred că este important ca, atunci când este necesar, suntem extraordinar de uniți. Și aceasta indiferent de etnie, poziție socială sau, de ce nu, culoare politică. A treia calitate - suntem onești și altruiști.Sunt nenumărate variante incitante pentru orice categorie de turist. Cred că Dobrogea este ținutul în care aproape nimic nu este imposibil, din punct de vedere turistic. Avem cetăți vechi, vestigii unice în lume pe care niciun turist nu trebuie să le rateze. Sunt rute speciale pentru drumeții, cu peisaje pitorești. Podgorii și nenumărate rezervații naturale. Nu mai amintesc despre Delta Dunării sau stațiunile litorale, pe care toată lumea le cunoaște. Cred că este necesară o singură vizită în Dobrogea pentru a te îndrăgosti iremediabil de această zonă. În plus, pe lângă aceste câteva atracții turistice enumerate anterior, cel mai mare atu al nostru, al dobrogenilor, este ospitalitatea. Îndemnul meu este să veniți în Dobrogea, să vă îndrăgostiți de aceste locuri și să reveniți an de an.Știu că o sa fie greu de crezut, dar nu pot compara Dobrogea cu nici un alt loc din lume. Am călătorit mult și am avut ocazia să văd locuri absolut fantastice. Culturi diferite, obiceiuri despre care doar citisem. Însă, la modul real, ca în Dobrogea nu este nicăieri! Aici pentru mine este acasă! Nu pot să fac o astfel de comparație niciodată. Indiferent unde am călătorit, acasă este locul cel mai frumos din lume! Dobrogenilor le doresc exact ceea ce îmi doresc și pentru familia mea: sănătate, iubire și înțelegere. Îmi doresc să rămânem uniți și, cu toții, împreună să ne focusăm pentru a avea grijă de această minunată comunitate din care facem parte. Cât privește sloganul, cred că acestui loc i se potrivește: Dobrogea, tărâm din legendă!Sunt născut pe aceste meleaguri (com. Cerna, jud. Tulcea), deci aș putea spune: cunosc Dobrogea de-o viață! Dobrogea are particularități social-culturale și geografice cu totul deosebite de restul țării. Doar socotind existența celor 14 minorități etnice – trăind alături de populația majoritară într-un mod de conviețuire interetnică, poate printre cele mai bune modele din Europa- este un aspect care stârnește curiozitatea și interesul de a cunoaște aceste locuri. Aceste minorități transmit de la o generație la alta o zestre culturală extraordinară, care completează și întregește, deopotrivă, etnosul dobrogean.Suntem binecuvântați la nord de fluviul Dunărea, acest Iordan al Europei, iar la sud de cărările Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul acestor meleaguri. În Dobrogea vom găsi cel mai vechi pământ al Europei, munții Hercinici (unde este și o rezervație naturală – Rezervația naturală munții Măcinului, unică în Europa) și cel mai nou pământ, ceea ce cucerește Delta Dunării în fiecare an, intrând în Marea Neagră. Delta Dunării, ținut mirific unic în Europa, fiind și ofertă turistică unicat a României, Marea Neagră cu salba de stațiuni litorale, sunt motive suficiente de a dori să cunoști această parte de patrie. Cele mai importante trei valori ale dobrogenilor sunt: Toleranța; Buni credincioși; Ospitalitatea.Dobrogea nu poate fi comparată cu nici un alt colț de lume – este unică, fascinantă și surprinzătoare. Mesajul către dobrogeni de ziua Dobrogei: Toți mândri de ținutul pe care ni l-a hărăzit Bunul Dumnezeu, sus inima dobrogeni și fie ca această parte de patrie să dăinuiască cât vremurile! La mulți ani! Vrei să fii surprins de frumusețe, de liniște, de inedit – vizitează Dobrogea!Dragi dobrogeni, aceasta este o zi importantă pentru noi. Sărbătorim 141 de ani de când Dobrogea a revenit acasă, la Patria Mamă. Și vreau să le mulțumesc jurnaliștilor care mi-au adresat mai multe întrebări și voi încerca să răspund la toate deodată spunându-vă un fel de poveste.Povestea vieții mele. M-am născut în Dobrogea, sunt get pe get dobrogean și mi-ar plăcea să cred că fiecare dintre cei ce s-au născut pe aceste meleaguri sunt adevărații ambasadori ai acestei regiuni. Experiența mea înseamnă o sumă de trăiri, o sumă de locuri, de întâlniri și are momente mai plăcute, mai puțin plăcute – de la a căuta aur sau artefacte prin cetățile dobrogene, de la cuie pe care le am de pe Culmea Pricopanului, de la pișcături de țânțari din Delta Dunării, la un gust unic pe care îl are toată această regiune, care este o îmbinare nemaipomenită de ceea ce ne-a oferit bunul Dumnezeu și tradițiile pe care le are fiecare dintre noi.Îmi amintesc cum învățam nu doar cuvinte frumoase, ba chiar și înjurături de la ei. De la clopotul și liniștea pe care ți-o dau Celic-Dere, Cocoș, Sf. Andrei, Techirghiol, toate bisericile și mânăstirile noastre, la chemarea muezinului către credincioșii musulmani la rugăciune. Toate aceste lucruri înseamnă un mod de a fi, de a trăi. Pentru mine, Dobrogea este un loc binecuvântat de către Dumnezeu și îi invit pe toți cei care nu ne-au trecut pragul să descopere orice colțișor din această regiune minunată. Dacă ar fi să numesc câteva valori care ne caracterizează pe noi, ar fi toleranța, ospitalitatea și optimismul. Pentru că această regiune care a fost de-a lungul vremii încercată și a avut o evoluție sinusoidală, de data aceasta trăiește în bună pace și oricine ne calcă pragul este acasă.Dacă ar fi să definesc printr-un slogan Dobrogea, așa cum mi s-a cerut, nu există unul mai potrivit decât cel pe care îl are astăzi Uniunea Europeană, adică Unitate în diversitate. Noi așa ne-am născut, așa am crescut și așa trebuie să ne creștem copiii noștri. La mulți ani, Dobrogea! La mulți ani, dragi dobrogeni!Într-o Proclamație emisă pe data de 14 noiembrie 1878, cu ocazia alipirii Dobrogei, domnitorul Carol I garanta tuturor locuitorilor provinciei: „Voi de acum atârnați de un Stat, unde nu voința arbitrară, ci numai legea dezbătută și încuviințată de națiune hotărăște și ocârmuiește. Cele mai sfinte și mai scumpe bunuri ale omenirii: viața, onoarea și proprietatea, sunt puse sub scutul unei constituțiuni pe care ne-o râvnesc multe națiuni străine. Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre, vor fi apărate de legile noastre, și nimeni nu le va putea lovi, fără a-și primi legiuita pedeapsă“.Evenimentul Ziua Dobrogei, organizat de ZIUA de Constanța, va debuta sâmbătă, 23 noiembrie, ora 10, cu un omagiu adus la mormântul celui mai de seamă ziarist dobrogean,La ora 13, la Biserica greacă „Metamorphosis” din Constanța va avea loc uno reeditare a slujbei pentru eliberare de acum 141 de ani, la care au luat parte toate oficialitățile orașului, precum și marea masă a populației, indiferent de etnie. Iar de la ora 14, în sala Remus Opreanu a Consiliului Județean Constanța, va avea loc festivitatea de deschidere a celei de-a treia ediții a Zilei Dobrogei.Cu această ocazie, în prezența tuturor invitaților, vor fi conferite, post-mortem, distincția „Meritul Dobrogean“, însoțită de medalia „Dionisie Exiguul“ unui număr de cinci personalități care au marcat definitoriu devenirea provinciei dintre Dunăre și Mare:- arheolog, istoric, cercetător, colonel– militar și istoric,- fizician dobrogean, membru corespondent al Academiei Române,- prozator, poet, memorialist și critic literar,director timp de patru decenii al ziarului „Dobrogea Jună”.Începând cu anul 2017, Consiliul Director al publicației ZIUA de Constanța, în temeiul Statutului său, a aprobat instituirea distincțieicare se acordă unor personalități române și străine în viață sau trecute în neființă care au avut o contribuție importantă la dezvoltarea și consolidarea culturii dobrogene în țară și în lume.Dionisie Exiguul (cel Smerit), al cărui nume îl poartă medalia celei de-a treia ediții, considerat „părintele Erei creștine”, s-a născut în Dobrogea și a fost cel care a calculat pentru prima dată anul nașterii lui Iisus Hristos – Anno Domini. 