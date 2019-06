Ziua Distinsilor Vizitatori la exercitiul Istria 19 ce se desfasoara la poligonul Capu Midia, judetul Constanta

Joi, 20 iunie, începând cu orele 12.30, la Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană - Capu Midia va avea loc Ziua Distinșilor Vizitatori organizată în cadrul exercițiului tactic cu trupe și trageri de luptă „Istria 19”.Potrivit MApN, în cadrul exercițiului, ce are loc în perioada 3-23 iunie, se execută trageri cu rachete sol-aer cu sisteme Hawk, SA-6 și SA-8, pe ținte reale. Noutatea absolută este prezența în cadrul exercițiului a unor structuri aparținând 10th Army Air & Missile Defense Command (C 10/AAMDC/USAREUR) ce vor executa trageri cu rachete sol-aer cu sisteme Patriot și Avenger.Exercițiul tactic cu trupe și trageri de luptă „Istria 19” este un exercițiu de nivel tactic cu trupe în teren și trageri reale de luptă, executat în baza unui scenariu fictiv, destinat instruirii și evaluării structurilor de apărare aeriană cu baza la sol din cadrul Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „Nicolae Dăscălescu”.Exercițiul are ca scop perfecționarea capacității de planificare și conducere a acțiunilor de luptă, precum și antrenarea și evaluarea echipelor de luptă în condiții apropiate de cele ale câmpului de luptă modern, pe timp de zi și pe timp de noapte.În acest an, „Istria 19” este integrat în exercițiul multinațional SABER GUARDIAN 19.Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanța