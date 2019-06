Ziua Drapelului National sarbatorita la Prefectura Iasi - FOTO, LIVE VIDEO

Ziua Drapelului 1 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 26 iunie, de la ora 9.30 va fi organizata o ceremonie militara pentru a marca „Ziua Drapelului National”. Evenimentul va avea loc pe strada Anastasie Panu, in zona sediului Prefecturii. Pe toata perioada manifestarilor, circulatia autoturismelor se va desfasura pe strada cu liniile de tramvai din fata Palatului Culturii. Ziua de 26 iunie a fost proclamata ”Ziua Drapelului National” prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. In alta ordine de idei, tot miercuri incepand de la ora 11.00, in Sala prof. Doru Constantin Tigau (fosta Sala Verde) a Prefecturii va avea loc o sedinta a Colegiului Prefectural, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Actiuni intreprinse ...