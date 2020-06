Ziua Dunarii: celebrare in mediul online sub sloganul "Descopera Dunarea!"

Ziua Dunarii, celebrata anual in 29 iunie, este sarbatorita in acest an in mediul online, de toate cele zece tari riverane, din cauza pandemiei de coronavirus. Romania este strabatuta de Dunare pe o distanta de aproape 1.100 de kilometri, cea mai mare lungime dintre toate tarile riverane. Specialistii anunta ca, tot in Romania, exista cea mai mare zona umeda din Europa si cea mai importanta arie naturala protejata de-a lungul fluviului: Delta Dunarii.