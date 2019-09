Ziua Europeana a Limbilor Straine: 230 de elevi constanteni au participat la Concursul Judetean Plurilingvistic si de creatie artistica Creo Creare (galerie foto)

Ziua Europeană a Limbilor Străine a fost sărbătorită astăzi la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și prin premierea lucrărilor realizate la Concursul Județean Plurilingvistic şi de creaţie artistică « Creo Creare ».Având drept motto cuvintele lui Albert Einstein “Viaţa însăşi este magie, iar dacă nu crezi asta, măcar încearcă să o trăieşti ca pe ceva magic”, concursul se află deja la a patra ediție fiind inclus în Calendarul Concursurilor Școlare Judeţene organizate de ISJ Constanţa.Limbile engleză, franceză, germană, italiană, portugheză, spaniolă, rusă şi turcă sunt cele in care se exprima elevii participanți la aceasta activitate care are drept obiectiv principal promovarea creativităţii şi a inteligenţei sinestezice a elevilor de gimnaziu si liceu. În echipe formate din 3-5 membri, elevii realizează, pornind de la o temă dată, un proiect alcătuit dintr-un text: poezie/proză scurtă/scenariu/eseu, si -la alegere- un desen/o partitură, potrivit CNMB.Dezvoltarea abilităţilor de lucru ȋn echipă, crearea unui cadru propice pentru comunicare în limbă străină, facilitarea accesului la cultura și civilizația europeană sunt alte obiective pe care si le propun organizatorii proiectului, profesoarele Andaluzia Arif și Luminita Radu.Ediția din acest an s-a bucurat de un real succes prin participarea a 230 de elevi din întreg județul Constanța.Premiile ediției din acest an s-au îndreptat către elevii de la Colegiul Național Militar „Al.I Cuza” Constanţa, Colegiul Economic Mangalia și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.