Ziua Europei la Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” din Iasi

Ziua Europei, sarbatoare a unitatii si a libertatii, va fi celebrata pe 9 mai de elevii Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" prin manifestari diverse, culturale si artistice, atat in scoala, cat si in comunitatea ieseana, in parteneriat cu I.S.J. Iasi. In scoala se vor organiza dezbateri, expozitii tematice, mult asteptatul Targ Antreprenorial "Construim orasul in curtea scolii" si concursuri. Tinerii isi doresc sa arate ca Europa nu este doar "un continent, ci un model identitar care reuneste valorile primordiale pe care s-a construit lumea moderna de care ne bucuram astazi", asa cum apreciaza unul dintre elevii implicati in organizarea evenimente ...