Ziua Familiei - 15 mai 2019, ora 15:00, Parcul Expozitiei

Miercuri, 15 mai 2019, incepand cu ora 15:00, Primaria Municipiului Iasi prin Directia Locala de Evidenta a Persoanelor organizeaza in Parcul Expozitiei cea de-a XVII-a editie a sarbatorii „Ziua Familiei", la care sunt asteptate sa participe aproximativ 400 de familii ce au aniversat 50 de ani de casatorie in perioada 15 mai 2018-10 mai 2019. Un numar de 55 de familii vor fi premiate, in cadrul festivitatii, de catre domnul Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iasi. Programul sarbatorii: 14:00 – 15:00 Primirea invitatilor 15:00 – 16:00 Recital Aurel Niamtu 16:00 – 17:00 Festivitatea de premiere; ex ...