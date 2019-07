Ziua imnului national sarbatorita la Iasi! Iata programul evenimentului

Imnului National google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Institutia Prefectului – judetul Iasi ii invita pe ieseni luni, 29 iulie, sa asiste la manifestarile ocazionate de Ziua Imnului. Acestea se vor desfasura pe strada Anastasie Panu, in Piata Tricolorului, incepand cu ora 10.00. Manifestarile vor incepe cu un serviciu religios, urmat de scurte alocutiuni privind semnificatia evenimentului si simbolistica Imnului National al Romaniei. Incepand cu ora 10.15 se va desfasura un program artistic sustinut de Muzica Militara a garnizoanei si Corul Marii Uniri al Ateneului National Iasi. Vor fi intonate imnurile de stat pe care Romania le-a avut de-a lungul istoriei: Manifestari de amploare in Iasi pentru Ziua Nationala. Militarii vor defila in zona centr ...