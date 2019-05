Ziua in care CCR l-ar putea scapa pe Dragnea de sentinta de 3 ani si 6 luni de inchisoare

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta luni o decizie care l-ar putea scapa pe liderul PSD, Liviu Dragnea, de condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare primita in faza de fond a dosarului Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman. Decizia vine in contextul in care chiar luni, la Inalta Curte, sunt stabilite pledoariile finale in acest proces intens mediatizat.