Ziua Interacțiunii Om-Animal (ZIOA), ediția a 18-a, va avea loc in campusul USAMV Cluj-Napoca

ZIOA 2018

Ziua Interacțiunii Om-Animal (ZIOA), ediția outdoor, a 18-a, va avea loc în campusul USAMV Cluj-Napoca, în organizarea universității noastre și a UBB, prin Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

De 1 Iunie, Ziua Internațională a Copiilor, ne vom bucura din nou să fim împreună, într-un eveniment orientat spre comunitate în domeniul interacțiunii om-animal (cercetare și educație).

Scopul principal este acela de promovare a cunoștintelor și atitudinilor optime față de animale (deținerea responsabilă a animalelor de companie, managementul riscului zoonotic, prevenția abandonului animalelor și dezvoltarea abilităților civice în relația cu oamenii și animalele).

ZIOA se organizează anual în două ediții, prima ediție marcând începerea cursului de Psihologie Animală în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (ediția de interior, februarie sau martie), iar a doua ediție se organizează în campusul USAMV Cluj-Napoca, în 1 Iunie, și marchează Ziua Internațională a Copiilor.

Evenimentul aduce împreună, pe bază de voluntariat, profesioniști și studenți din domeniile protecției animalelor, promovării adopțiilor și activităților asistate de animale (ex. agilitate, activități asistate de animale, ghidaj al persoanelor nevăzătoare), atrăgând mii de participanți la fiecare ediție. Numărul de studenți voluntari care se implică în organizarea ZIOA este de peste 150 pentru fiecare ediție.

Ediția outdoor din 2019 propune diverse teme și activități, după cum urmează:

• Ora 10:00 – Deschidere oficială (reprezentanți universități);

• 11:00-15:00 – Exerciții cu animale de tip agilitate, jocuri, demonstrații interactive de dresaj pozitiv, cunoașterea câinilor-ghid, plimbări cu cartul tras de câini etc., eșalonate pe parcursul orelor;

• 11:00-14:00 – Sesiuni gratuite de călărit terapeutic și interacțiuni cu caii - trei sesiuni de călărit pentru copii (număr maxim de 15 copii/sesiune, cu acordare de numere de ordine);

• 11:00-14:00 – Atelier de face painting pentru copii (studenții voluntari, Fabrica de Zâmbete);

• 10:00-16:00 – Standuri informaționale, standuri de adoptie animale de companie, târgușoare de casă, Colțurile Cunoașterii (Vivariu, Muzeul Zoo al UBB), consiliere comportamentală veterinară (cortul USAMV), mângâiat animale, atelier de jocuri Fabrica de Zâmbete, worskhopuri la standuri;

• 10:30-15:30 – Vizite ghidate la muzeul de Anatomie, Acvariu și Departamentele USAMV CN - patru vizite ghidate, cu număr maxim de 30 vizitatori/vizită – orele pentru tururi: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30;

• 16:00-18:00 – Socializare liberă cu deținători animale de companie și participanți la ZIOA.

Participanții invitați la ZIOA, ediția a 18-a, sunt: Facultatea de Medicină Veterinară (USAMV CN), Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (UBB), Facultatea de Biologie și Geologie (UBB), Spitalul Universitar de Urgență al USAMV CN, Vivariul UBB, Muzeul de Zoologie al UBB, Organizația Studenților pentru Natură, asociații care promovează protecția animalelor și activitățile asistate de animale - Pet Joy Sports Cluj-Napoca, Descoperă Natura, Angel Dog Satu-Mare, Animal Society București, WWF România, iCare, Nuca, Arca lui Noe Cluj, asociații studențești din USAMV și UBB (ASMV, ASPR, Fabrica de Zâmbete), Paracord for Pets, Vegan în Cluj-Napoca, Mâț Tomi & Co, Asociația Autism Transilvania, Faoro Dog Sport, voluntari SOR, The Bones Architect, Elementum Fest -, școli speciale, echipe de terapie asistată de animale și numeroși voluntari din cadrul celor două universități.

Evenimentul se va desfășura în campusul USAMV Cluj-Napoca (Calea Mănăștur nr. 3-5), între orele 10.00 – 18.00, pe platoul din fața Aulei ”Mihai Șerban”. Intrarea este liberă pentru oameni și animalele lor de companie.

Notă pentru participanții cu animale de companie (câini, pisici)

Vă rugăm să aduceți animalele de companie la ZIOA18 doar dacă acestea au vaccinările la zi și nu manifestă comportamente agresive față de oameni și alte animale. Să aveți la dumneavoastră lesă, apă, hrană și elemente de igienizare. Vă mulțumim.

Notă pentru copii și și părinți

Având în vedere că sesiunile de călărit sunt oferite demonstrativ cu un singur cal (doar pentru copiii care nu au mai venit vreodată în contact cu caii și pentru ca părinții să vadă în ce constau aceste activități), vom avea trei sesiuni organizate la orele 11:00, 12:30 și 14:00. Pentru a evita tensiunile statului la coadă, copiii vor primi numere de ordine de la voluntarii noștri (15-20 copii/sesiune). Mulțumim pentru înțelegere.

Alte detalii puteți afla de pe pagina evenimentului #ZIOA18.

