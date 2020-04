Ziua Internationala a Dansului in 'starea de urgenta'/ Vava Stefanescu (CNDB): Oriunde v-ati afla, dansati!

Dansul este o terapie indiferent de situaţie, atât pe perioada de pandemie, cât şi în afara ei, afirmă Vava Ştefănescu, dansator, coregraf, regizor, profesor şi manager al Centrului Naţional al Dansului Bucureşti. "Dansul e ceva fundamental, e ceva care ne aparţine profund. Probabil că nu ne dăm seama cât de mult dansăm, de fapt, şi se spune că oamenii sănătoşi la minte sunt cei care ştiu să danseze, cărora le place să danseze, aşa că e un lucru de făcut în orice situaţie", a declarat, pentru AGERPRES, managerul CNDB. În contextul în care miercuri este marcată Ziua Internaţională a Dansului, Vava Ştefănescu spune că ediţia din acest an este "specială" dată fiind "starea de urgenţă". "Cred că anul acesta este o ediţie specială pentru că, dată fiind situaţia, fiecare încearcă să se orienteze către dansul lui propriu, acasă. Fiecare, la nivel individual, va celebra, într-un fel sau altul, această zi, fie că se gândeşte cât de mult îi este dor de dans, fie că dansează, fie că se uită la ceva online, la un film ori o înregistrate cu dans contemporan sau dans în general. Cred că este un moment mai mult introspectiv, iar ziua aceasta nu face decât să crească dorul de a fi împreună, public şi artişti, undeva într-un spaţiu de spectacol", a precizat Vava Ştefănescu. Ea crede că "este foarte complicat şi greu de imaginat cum o să arate lumea după revenirea la normalitate, dacă va fi o revenire la ce numeam normal, înainte". "Eu cred că natura artelor performative are o esenţă a întâlnirii nemediate, care rămâne totuşi nealterată. Dansul este o formă a dispariţiei, a efemerului, lucrează cu acele imagini, senzaţii şi sunete ale dispariţiei şi cu acele momente absolute în care înţelesurile se transmit direct, de asta se şi numeşte artă vie. Cred că şi muzicienilor, şi actorilor, şi publicului şi, evident, dansatorilor ceea ce le lipseşte în momentul acesta este întâlnirea, întâlnirea nemediată", a subliniat coregraful. Vava Ştefănescu afirmă că o relaxare a restricţiilor din prezent, anunţată de autorităţi, după data de 15 mai, ar putea fi un lucru bun, le-ar oferi posibilitatea artiştilor chiar să ofere spectacole în aer liber. "Relaxarea poate să fie un lucru extraordinar pentru că putem să dansăm liber, putem să dansăm în parc, acasă, în curte, în faţa blocului. Cred că de îndată ce se vor relaxa definitiv lucrurile oamenii vor reveni la vechile obiceiuri şi cei care iubesc spectacolul de dans, care iubesc să danseze, care iubesc teatrul se vor întoarce la vechile obişnuinţe de a veni, de a participa la toate evenimentele legate de dans, de performance, de muzică", a opinat Vava Ştefănescu. De Ziua Internaţională a Dansului, ea îi îndeamnă pe români să danseze, oriunde s-ar afla, pentru a se păstra "sănătoşi la minte şi în spirit". "Îmi vine în minte acum un proverb care spune - "Unde se aprinde focul, unde există dorinţă, unde există plăcere, putem să şi dansăm". Cam aşa este dansul. Este oriunde are căldură şi bună receptare, unde există dorinţă. Acesta este mesajul nostru. Oriunde v-aţi afla, dansaţi, ca să vă păstraţi sănătoşi la minte şi în spirit", a subliniat Vava Ştefănescu. *** 29 aprilie a fost instituită Ziua Internaţională a Dansului în anul 1982, la iniţiativa Comitetului de Dans al Institutului Internaţional de Teatru, principal partener al UNESCO privind artele spectacolului. În acest fel este celebrat atât dansul ca formă de artă, cât şi fondatorul baletului modern - Jean Georges Noverre, născut la 29 aprilie 1727. Dansul este considerat o formă universală de expresie artistică, ce depăşeşte frontierele politice, culturale şi etnice. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Simona Aruştei)