Ziua Internationala a Dunarii, celebrata la Tulcea

În fiecare an, pe 29 iunie, prin celebrarea Zilei Internaționale a Dunării se aduce un omagiu rolului vital pe care îl joacă fluviul și afluenții săi în viața a circa 80 de milioane de oameni din această regiune.Urmând tema propusă de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea, "Fii activ pentru o Dunăre mai sigură!" ("Get active for a safer Danube!"), Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a marcat acest eveniment împreună cu partenerii săi prin organizarea mai multor activități de informare și conștientizare, inclusiv acțiuni de ecologizare.Activitățile s-au derulat în cursul zilei de sâmbătă, 29 iunie, atât în municipiul Tulcea cât și în perimetrul RBDD, respectiv în localitățile Crișan, Chilia și Sulina. Au fost diseminate Informații despre importanța protejării Dunării, s-au curățat malurile fluviului, s-a călătorit imaginar printre orașele dunărene, toate într-o atmosferă de sărbătoare, cu muzică și poezie.La acțiuni au participat voluntari de la școlile și liceele tulcene, reprezentanți ai Asociației Euro Tulcea, ai Gărzii de Coastă - Poliția de Frontieră Sulina și Poliția de Frontieră Chilia Veche.Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituția publică înființată în anul 1990 cu menirea de a institui un regim special de administrare a patrimoniului natural din domeniul public de interes național al Rezervației Biosferei Delta Dunării, în scopul conservării sale și al refacerii habitatelor degradate, în corelație cu activitățile economice ale populației locale sau limitrofe, atribuții conferite prin Legea 82/1993, modificată și completată ulterior.