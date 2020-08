Ziua Internationala a Gradinilor Zoologice si Parcurilor: Istoria Cetatii Tomis, descoperita in timpul unei plimbari in Parcul Arheologic (galerie foto)

La 9 august celebrăm Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor, pentru a marca importanța conservării speciilor, pentru promovarea educației și a informării opiniei publice cu privire la conservarea biodiversității.

În fiecare an, pe data de 9 august se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor. Rolul grădinilor zoologice este acela de a furniza informaţii asupra speciilor pe care le găzduiesc, a celor aflate în sălbăticie, de a promova protecţia mediului, conservarea naturii, a speciilor rare şi a celor pe cale de dispariţie şi nu în ultimul rând de a participa la proiectele care vizează refacerea populaţiilor speciilor periclitate în mediul natural.Între cele mai vechi grădini zoologice din lume se află catalogate: Gradina Zoologică "Schonbrunner" din Viena, fondată în 1792, Grădina Zoologică din Berlin deschisă în 1844, dar și Grădina Zoologică din Frankfurt, care a fost înființată în 1858, potrivit www.delfinariu.ro. În top 10, al celor mai mari grădini zoologice din lume, pe primele locuri se află, după cum menționează www.therichest.com., locul 1—Grădina Zoologică din Berlin, reconstruită după 1952, cu peste 1.500 de specii de animale și 19.500 de animale în total, ea deține cea mai completă colecție de specii din lume și are anual peste 3 milioane de vizitatori; locul 2 — Zoo Columbus și Aquarium o grădină zoologică non-profit în Powell, Ohio, cu 793 de specii diferite și peste 9.000 de animale în total, se bucură de 2,3 milioane de vizitatori anual; locul 3 — Mitropolit Toronto Zoo, cea mai mare grădină zoologică din Canada cu 491 de specii de animale, găzduiește în prezent peste 5.000 de animale; locul 4 — Zoo Beijing fondată în 1906 are 950 de specii de animale și este renumită pentru colecția sa de animale rare endemice din China.În 1929, în pădurea Dumbrava din Sibiu, a fost deschisă prima grădină zoologică din România. Muzeul de Științe Naturale Constanța a fost înființat, în 1958, odată cu stabilirea primului departament — Aquarium, lângă Casino. În iunie 1972 la Delfinariu au început demonstrațiile cu delfini. Lista rezervațiilor naturale din România cuprinde ariile protejate de interes național (rezervații naturale de tip științific, rezervații naturale declarate monumente ale naturii, rezervații naturale de tip geologic, floristic, faunistic, avifaunistic, peisagistic sau mixt și zone umede).Rezervatiile biosferei, parcurile naturale si nationale insumeaza o suprafata de 1132176 ha (incluzand si un numar de 134 rezervatii naturale si monumente ale naturii cu o suprafata de 129643 ha).De asemenea, au fost declarate alte 693 rezervatii naturale si monumente ale naturii cu o suprafata de 102434 ha in plus fata de cele 134 continute in interiorul parcurilor nationale, naturale si rezervatiilor biosferei.Şi, pentru că toţi ne bucurăm de clipele pe care le petrecem în parcuri şi grădini zoologice, nu trebuie să uităm că toţi suntem responsabili de protejarea lor.Pasionații de istorie pot afla și mai multe informații interesante despre bătrâna urbe scanând cu telefonul mobil QR codul inscripționat pe fiecare plăcuță care îi va trimite către un site specializat. Istoria Cetății Tomis, descoperită în timpul unei plimbări în Parcul Arheologic!Parcul din centrul orașului a fost îmbogățit cu 114 plăcuțe și panouri informative de diferite dimensiuni. Acestea conțin informații despre istoria orașului: întemeiere, evoluție, religii, cărturari, evenimente importante sau locuri din vechea cetate.Cei interesați pot afla, de asemenea, ce reprezintă fiecare vestigiu amplasat în parc și de când datează.Mesajele sunt scrise atât în limba română, cât și în engleză.Textele documentare au fost stabilite și puse la dispoziția Primăriei Municipiului Constanța de specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.Sursa foto: Primăria Municipiului Constanța