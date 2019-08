Ziua Marinei, marcata cu un spectacol grandios pe apa si pe cer

Spectacol grandios la malul mării de Ziua Marinei. Manifestările vor avea loc pe faleza din Constanţa unde sunt aşteptaţi să ajungă mii de români din toată ţara. Zeci de nave, aeronave şi ambarcaţiuni prezintă cel mai mare spectacol naval pe care Forţele Navale Române îl organizează, an de an, în România, anunţă reprezentanţii Forţelor Navale. The post Ziua Marinei, marcată cu un spectacol grandios pe apă şi pe cer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.