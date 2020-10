Ziua mondiala a mersului pe jos - Mersul pe jos face piciorul frumos!

În fiecare an, Asociaţia Internaţională a Sportului pentru Toţi (TAFISA) dedică primul weekend al lunii octombrie mersului pe jos. Anul acesta, marcarea Zilei mondiale a mersului pe jos va avea loc în zilele de 3 şi 4 octombrie, potrivit site-ului oficial www.tafisa.org.Ziua mondială a mersului pe jos se adresează persoanelor din lumea întreagă, indiferent de vârstă, condiţie socială sau abilităţi fizice, care sunt încurajaţi să meargă pe jos, celebrând, astfel, activitatea fizică şi promovarea unei vieţi sănătoase. De asemenea, se adresează tuturor organizaţiilor partenere sau reprezentanţilor administraţiilor locale, interesaţi de organizarea unor evenimente dedicate acestei zile.Tema ediţiei din 2020 este, potrivit TAFISA, "24 de ore în jurul lumii" ("24 Hours Around the Globe"). Din Noua Zeelandă şi până în Canada, tuturor iubitorilor de plimbări şi mişcare în aer liber li se propune să se fotografieze şi filmeze în timp ce ajung la diferite obiective, astfel încât, puse cap la cap, aceste mărturii să alcătuiască o plimbare în jurul lumii. Evident, în contextul pandemiei de COVID-19, nu trebuie ignorate regulile impuse pe plan local de distanţare socială şi de limitare a numărului persoanelor care alcătuiesc un grup.Spaţiile publice deschise, în aer liber, reprezintă nu doar un mediu optim în care să creştem, să descoperim lumea, să ne facem prieteni, să ne distrăm şi să învăţăm, ci oferă şi un potenţial uriaş pentru o viaţă activă, oferind un mediu prietenos şi sigur pentru mersul pe jos. Din acest stil de viaţă, nu vor avea de câştigat doar cetăţenii, la nivel individual, ci întreaga societate şi economie, la nivel global.Sărbătorită încă din anul 1991, Ziua mondială a mersului pe jos promovează sănătatea prin mişcare şi atrage, an de an, milioane de participanţi din circa 160 de ţări de pe mapamond, potrivit www.tafisa.org.. Pe lângă mersul pe jos, cei ce iau parte la aceste evenimente sunt încurajaţi să folosească şi biciclete, skateboard-uri, role etc.