Ziua Mondiala de Prevenire a Suicidului. La fiecare 40 de secunde, o persoana isi ia viata

reducerea accesului la mijloacele de sinucidere (pesticide, arme de foc, anumite medicamente, etc.);

raportarea de către mass-media privind cazurile de suicid într-un mod responsabil;

introducerea politicilor de reducere a consumului de alcool;

identificarea precoce, tratamentul și îngrijirea persoanelor cu tulburări mintale și consum de substanțe narcotice;

instruirea lucrătorilor medicali în evaluarea și gestionarea comportamentului suicidar;

îngrijirea și supravegherea persoanelor care au avut tentative de sinucidere și acordarea de sprijin comunitar.

La data de 10 septembrie, an de an, este marcată ziua mondială pentru prevenirea suicidului.Iniţiativa au avut-o, în anul 2003,Potrivit site-ului oficial al Asociației Internaționale pentru Prevenirea Suicidului, Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste 800.000 de persoane se sinucid în fiecare an. Cu alte cuvinte,Numărul tentativelor de suicid este, însă, de aproape 25 de ori mai mare, ceea ce înseamnă că mult mai multe persoane au fost pe cale să comită un act suicidal sau au trăit în preajma unei astfel de persoane.Suicidul poate fi prevenit printr-un șir de măsuri prioritare ce țin de: